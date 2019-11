Schwebebahn stand still

Explosion in Wuppertaler Wohnhaus

19.11.2019, 17:24 Uhr | t-online.de , dpa

In einem Wuppertaler Wohnhaus hat es am Dienstagmittag eine Explosion gegeben. Auch die Schwebebahn stand deswegen zeitweise still.

Die Feuerwehr ist am Dienstagmittag zu einem Einsatz in Sonnborn in Wuppertal ausgerückt. Offenbar kam es in einem Wohnhaus in der Kirchhofstraße zu einer Explosion. Die Polizei Wuppertal teilte am frühen Dienstagabend mit, dass es sich bei der Explosion um eine Verpuffung gehandelt habe.



Wie die Feuerwehr berichtet, wurden durch die Druckwelle auch Fenster in mehreren Gebäudeteilen beschädigt. Auch die Wohnungstür ist laut Feuerwehr zerstört worden. Weiter heißt es, dass sich während des Vorfalls eine Person in der Wohnung aufgehalten habe. Sie konnte die Wohnung aber selbstständig verlassen.



Laut Feuerwehr wurden zwei Personen in einer Klinik untersucht. Die Polizei meldet, dass die beiden bei dem Unfall verletzt wurden.



Schwebebahn stand kurzzeitig still

Das Haus ist nicht einsturzgefährdet, die Wohnung aber nicht nutzbar, heißt es weiter. Es habe auch kein Feuer gegeben.







Der Betrieb der Schwebebahn wurde kurzzeitig eingestellt, nach etwa 20 Minuten aber wieder aufgenommen. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar. Jetzt ermittelt die Polizei.