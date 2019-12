Verspätungen und Ausfälle

Stellwerkstörung in Wuppertal sorgte für Probleme im Bahnverkehr

09.12.2019, 11:11 Uhr | dpa

Gleise der Bahn: Zwischen Wuppertal und Düsseldorf kommt es am Montag zu Verspätungen und Ausfälle im Nahverkehr. (Quelle: Sven Hoppe/Archivbild/dpa)

Fahrgäste zwischen Wuppertal und Düsseldorf mussten sich am Montag auf massive Einschränkungen im Bahnverkehr einstellen. Grund war eine Stellwerkstörung.

Eine Stellwerkstörung in Wuppertal-Vohwinkel hat am Montagmorgen für teils massive Einschränkungen im Bahnverkehr gesorgt. Pendler zwischen Wuppertal und Düsseldorf mussten sich am Montag auf bestimmten Streckenabschnitten auf Ausfälle und Verspätungen einstellen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

Betroffen waren Verbindungen im Nahverkehr. Die Störungen führten zu Beeinträchtigungen der Bahnen S8 und S68 sowie des Regional-Express 4 zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Düsseldorf. Die S9 aus Richtung Langenberg fuhr lediglich bis Wuppertal-Vohwinkel.





Gegen Vormittag kam es noch zu Verspätungen von 15-20 Minuten Länge, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

