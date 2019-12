Wohnhaus evakuiert

Frau nach Kinderwagenbrand ins Krankenhaus gebracht

10.12.2019, 10:08 Uhr | dpa , t-online.de

Einsatzfahrzeug der Feuerwehr: In Wuppertal wurde vermutlich ein Kinderwagen in Brand gesetzt. Ein Wohnhaus musste geräumt werden. (Quelle: Jens Kalaene/dpa)

Die Feuerwehr ist in Wuppertal zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Ein Kinderwagen in einem Treppenhaus hatte Feuer gefangen. Eine Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In Wuppertal hat es am Montagabend gegen 20.45 Uhr einen größeren Feuerwehreinsatz gegeben. Wegen eines brennenden Kinderwagens ist ein Mehrfamilienhaus in Wuppertal an der Moritzstraße evakuiert worden.

Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache im Treppenhaus ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Die Flammen konnten aber schnell gelöscht werden.







16 Menschen mussten aus dem Haus gebracht werden. Eine Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Weitere Details waren am Dienstagmorgen nicht bekannt. Ein Beamter vor Ort soll aber gesagt haben: "Ein Kinderwagen brennt nicht von alleine", berichtet die "WAZ". Die Polizei ermittle nun wegen mutmaßlicher Brandstiftung.