Ranking von CNN

Wuppertal unter Top-20-Reisezielen für 2020

03.01.2020, 17:38 Uhr | t-online.de , tme

Wuppertal hat es neben bekannten Ländern und Städten wie St. Petersburg, Kopenhagen, Tunesien und Jamaika unter die Top-20-Reiseziele für 2020 geschafft – und das als einzige deutsche Stadt.

Selbst der amerikanische Nachrichtensender CNN gibt zu, dass Wuppertal als Industriestadt nicht gerade ein Traumziel vieler Reisender ist. Dennoch hat es die Stadt im Bergischen in das Ranking der Top-20-Reiseziele für das Jahr 2020 geschafft.

Besonders die Schwebebahn dürfte daran einen nicht geringen Anteil haben. Denn die Amerikaner preisen das öffentliche Verkehrsmittel als eines der "coolsten Schienenssysteme der Welt". Die Schwebebahn sehe aus wie eine Vorstellung von Jules Verne, der Verfasser von bekannten Abenteuer-Romanen wie "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" oder "20.000 Meilen unter dem Meer". Die Schwebebahn habe etwas von Science-Fiction, wie sie auf den Hochbahnsteigen die Passagiere einsammle. Und das lediglich für ein paar Dollar Benutzungsgebühr.

Nicht nur Schwebebahn macht Wuppertal attraktiv

Abgesehen von der Schwebebahn habe Wuppertal laut CNN aber noch mehr zu bieten. Etwa, weil die Stadt eine "architektonische Spielwiese" sei und zudem eine der grünsten Städte Deutschlands. Außerdem biete sie sich als guter Ausgangspunkt für die Erkundung von anderen deutschen Städten wie Köln oder Düsseldorf an.

Neben Wuppertal hat CNN noch Reiseziele wie das Tote Meer, die Insel Dominica, Estland, Galway in Irland, Vancouver Island in Kanada und Washington, D.C. in sein Ranking aufgenommen. Wuppertal ist neben diesen Zielen die einzige deutsche Stadt, die die Amerikaner für das Reisejahr 2020 empfehlen.