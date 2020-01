Umleitungen geplant

Am Wochenende fährt in Wuppertal kein Zug

31.01.2020, 07:30 Uhr | dpa

Ein Schild mit der Aufschrift "Wuppertal Hbf": Am Wochenende wird in Wuppertal kein Zug mehr fahren. (Quelle: picture alliance/Marcel Kusch/Archiv/dpa)

Kompletter Stopp: Wegen Bauarbeiten fahren am Wochenende keine Züge nach und von Wuppertal. Reisende müssen einiges beachten.

Wuppertal wird am Wochenende vom Bahnverkehr abgeschnitten. Arbeiten an Oberleitungen und Bahnsteigen erfordern nach Angaben der Deutschen Bahn eine kompletten Stopp. Vier Millionen Euro werden investiert. Die Sperrung beginnt am Freitagabend um 23 Uhr und endet Montag um 4 Uhr.

ICE- und IC-Züge zwischen Köln und Dortmund oder Hamm werden über die Ruhrstrecke umgeleitet. Zwei Regionalexpress-Linien zwischen Wuppertal-Oberbarmen und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof fallen aus. Dafür ist ein Ersatzverkehr mit Bussen unterwegs. Auch Verbindungen nach Solingen werden gekappt.

Nicht die letzte Sperrung im Februar

Nach Angaben der Bahn sollen Mitarbeiter den Reisenden helfen, den richtigen Anschluss zu finden. Außerdem sind an den betroffenen Bahnhöfen auf dem Boden rote Fußstapfen geklebt, die den Weg zum Schienenersatzverkehr weisen.

Auf diese Sperrung folgen im Februar noch zwei weitere in Wuppertal. Allerdings sind die Auswirkungen gering verglichen mit der Unterbrechung des Bahnverkehrs im Sommer 2017. Damals wurde ein neues Stellwerk installiert, und die siebtgrößte Stadt Nordrhein-Westfalens war wochenlang vom Bahnnetz abgekoppelt.