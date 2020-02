Wuppertal

Bauarbeiten beendet: Wuppertal wieder mit dem Zug erreichbar

03.02.2020, 07:14 Uhr | dpa

In Wuppertal fahren wieder Züge. Die Stadt war wegen Arbeiten an Bahnsteigen und Oberleitungen am Wochenende vom gesamten Bahnverkehr abgeschnitten. Dabei wurde auch ein Teil der Strecke Richtung Velbert elektrifiziert. Die Sperrung hatte am späten Freitagabend begonnen und dauerte bis Montag 4 Uhr. "Alles gut, die Arbeiten liefen wie geplant", sagte ein Bahnsprecher kurz nach Ende der Sperrung. Die Arbeiten kosteten insgesamt vier Millionen Euro. Im Februar folgen zwei weitere Sperrungen in Wuppertal, allerdings nur in zwei Nächten.