Oberhausen

Polizei nimmt Bande fest: Marihuana und Kokain gefunden

10.02.2020, 17:47 Uhr | dpa

In Oberhausen und Wuppertal hat die Polizei mehrere mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Bei Razzien in Räumlichkeiten von insgesamt acht Tatverdächtigen stellten die Ermittler 30 Kilo Marihuana und 300 Gramm Kokain sowie 35 000 Euro Bargeld sicher, wie die Polizei am Montag über die Aktion am Freitag mitteilte. Bereits vor mehreren Monaten war ein 38-Jähriger aus Oberhausen durch einen Hinweis der baden-württembergischen Polizei ins Visier geraten. Nachdem er am Freitagabend von einem ebenfalls beschuldigten Komplizen Drogen abgeholt hatte, schlug die Polizei zu. Vier der Beschuldigten sitzen mittlerweile in U-Haft.