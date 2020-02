Feuerwehr muss helfen

Pferd büxt aus und bleibt in Misthaufen in Wuppertal stecken

13.02.2020, 15:46 Uhr | dpa, t-online.de

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr in Wuppertal: Ein Pferd war ausgebüxt und blieb auf seiner Flucht in einem Misthaufen stecken. Die Beine des Tieres waren komplett darin versunken.

Die Feuerwehr in Wuppertal hat einem Pferd zur Hilfe eilen müssen, das in einem Misthaufen stecken geblieben war. Das Tier sei von einem Reiterhof in Vohwinkel ausgebüxt und auf der Flucht stecken geblieben, teilte ein Sprecher der Feuerwehr über den Einsatz am Donnerstag mit.



Pferderettung per Kran 🐴 In Wuppertal - Vohwinkel hat die Feuerwehr ein Pferd aus einem Misthaufen befreit. Der 1.000 Kilo schwere Kaltblüter hatte sich aus bisher ungeklärten Gründen auf den Misthaufen verirrt. Die Tierrettung ist aber geglückt und dem Wallach geht es gut. 😇 Gepostet von WDR Lokalzeit Bergisches Land am Donnerstag, 13. Februar 2020

Mit Hilfe eines Krans hätten die Einsatzkräfte das über eine Tonne schwere Tier befreien können. Eine Tierärztin hatte das völlig entkräftete Pferd vorher betäubt. Weil es mit den Beinen komplett im Mist versunken war, habe es sich nicht aus eigener Kraft retten können.

In einem Video, das der WDR veröffentlichte, ist zu sehen, dass das Pferd kopfüber mit Ketten an den Beinen aus dem Mist gezogen werden musste. Wie das Tier in den Misthaufen gelangte, war zunächst unklar.