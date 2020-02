Schnee und Glätte

Baum kracht unter Schneelast auf Frau in Wuppertal

26.02.2020, 19:27 Uhr | t-online.de, dpa

Schneetreiben vor einer Haltestelle der Schwebebahn: Schnee und Glätte haben in Wuppertal für Unfälle und weitere Probleme gesorgt. (Quelle: Caroline Seidel/Archivbild/dpa)

Im Bergischen Land ist es aufgrund der Schneefälle und niedrigen Temperaturen zu mehreren Unfällen und Verkehrseinschränkungen gekommen. In und um Wuppertal stauten sich die Autos.

Am Mittwoch ist es in Wuppertal zeitweise zu 20 Unfällen in eineinhalb Stunden gekommen, beklagt die Polizei. Aufgrund der Schneemassen sei ein Baum umgestürzt und auf eine Frau gefallen. Das berichtet der WDR unter Berufung auf Zeugen des Unfalls. Die Verletzte kam ins Krankenhaus.

Auf die Gleise der S-Bahn-Linien zwischen Hagen und Wuppertal-Oberbarmen stürzte ebenfalls ein Baum. Die Züge wurden umgeleitet. Teilweise fielen Schul- und Linienbusse aus. Der Stau auf der A46 wuchs zwischenzeitlich auf mehr als zehn Kilometer an. In Wuppertal sperrte die Polizei die Blombachtalbrücke, da zwei Lastwagen quer standen.