Baby in Obhut des Jugendamtes

Getötete Frau an der Wupper – Kindsvater ist Verdächtiger

16.04.2020, 14:39 Uhr | dpa

Tatort in Wuppertal: An der Wupper wurde eine Frauenleiche entdeckt. (Quelle: Tim Oelbermann/imago images)

Nachdem an der Wupper eine getötete Frau gefunden worden war, steht nun fest, dass es sich bei dem Verdächtigen um den Kindsvater handelt. Das gemeinsame Baby ist gerade erst sechs Monate alt.

Der Verdächtige im Fall der am Wupperufer getöteten 27-Jährigen ist der ehemalige Lebensgefährte des Opfers und Vater eines gemeinsamen Kindes. Das sechs Monate alte Baby sei in die Obhut des Jugendamtes genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der Tatort in Wuppertal wurde am Donnerstag erneut abgesucht. Dabei setzten die Ermittler Drohnen und Polizeitaucher ein. Der Vater des Kindes sitzt nun wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

27-Jährige war mit Ex-Mann verabredet

Den Ermittlungen zufolge hatte sich die 27-Jährige im März von dem Mann getrennt, mit dem sie nach marokkanischem Recht verheiratet gewesen sei. Am Tatabend sei sie mit dem 43-Jährigen am späteren Tatort verabredet gewesen. Die Ermittler suchen weiterhin Zeugen, die beobachtet haben, was dann geschah.

Rechtsmediziner hatten bestätigt, dass die Marokkanerin umgebracht wurde. Die Todesursache sei "äußere Gewalteinwirkung", hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Die 27-Jährige war als vermisst gemeldet worden – kurz bevor Passanten ihre Leiche am Sonntagabend am Ufer der Wupper entdeckten. Eine zwölfköpfige Mordkommission ermittelt in dem Fall.