Wuppertal

Brand in Wuppertal zerstört drei Autos

17.05.2020, 16:12 Uhr | dpa

Drei Autos sind bei einem Brand in Wuppertal zerstört worden. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Laut Zeugen sei das Feuer von einem Wagen am frühen Sonntagmorgen auf zwei benachbarte Fahrzeuge sowie auf eine angrenzende Hecke übergegriffen. Ein in der Nähe geparktes Auto wurde laut Mitteilung durch Funkenflug ebenfalls leicht beschädigt. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt, die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht Zeugen. Der Schaden werde auf mehr als 110 000 Euro geschätzt.