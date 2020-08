Wuppertal

Eingestürzte Brücke: Arbeiten an Zugstrecke dauern an

29.08.2020, 14:11 Uhr | dpa

Die Instandsetzung der Bahnstrecke in Wuppertal dauert nach einem Brückeneinsturz weiter an. Die Arbeiten würden gut voran gehen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Samstagmittag mit. Voraussichtlich komme es jedoch bis zum frühen Abend weiterhin zu Beeinträchtigungen für Bahnreisende. Grund dafür seien Arbeiten an den Oberleitungen und Teilen der Bahnstrecke.

Zuvor hatte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal bestätigt, dass die Brückenteile komplett beseitigt seien und die von der Stadt beauftragte Firma die Baustelle an die Deutsche Bahn übergeben habe.

In der Nacht zu Freitag war beim Abriss der maroden Brücke auf einer vielbefahrenen Bahnstrecke in Wuppertal etwas schief gelaufen. Die Brückenelemente konnten nicht wie geplant per Schwerlastkran weggehoben werden, sondern fielen auf die Strecke.