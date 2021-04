OB lobt Arbeit im Impfzentrum

"Ich bin zutiefst dankbar"

29.04.2021, 14:15 Uhr | t-online

Wuppertals Oberbürgermeister hat das Impfzentrum der Stadt besucht. Dabei sprach er Menschen, die dort arbeiten, großen Dank aus.

Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, Uwe Schneidewind, hat das Impfzentrum besucht. "Ich habe durchweg Menschen gesehen, die eine Leidenschaft haben, unsere Stadt zu impfen", sagte er.

Seit März impfen laut Stadt 70 Menschen pro Schicht täglich rund 1.330 Menschen am Campus Freudenberg – sieben Tage die Woche in der Zeit von 8 bis 20 Uhr abends. "Dafür bin ich allen, die direkt oder im Hintergrund zum Gelingen der Impfungen beitragen, zutiefst dankbar".

Der Inzidenzwert liegt in Wuppertal laut Robert-Koch-Institut derweil bei 247,5. Deutschlandweit liegt der Wert deutlich tiefer – bei 154,9. Die Lage in der Stadt bleibt also angespannt. Noch am Dienstag hatte Die Verwaltung darauf hingewiesen, dass Kinder nur im Falle eines Notfalls in die Notbetreuung gebracht werden sollen.