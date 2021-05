Wuppertal

Peter Neururer rückt in den Vorstand des Wuppertaler SV

11.05.2021, 21:55 Uhr | dpa

Der frühere Bundesliga-Trainer Peter Neururer ist in den Vorstand des Fußball-Regionalligisten Wuppertaler SV gerückt. Darüber entschied am Dienstag der Verwaltungsrat des Vereins. Das teilte der Club auf seiner Homepage mit. "Peter Neururer ist ein bundesweit bekannter und vernetzter Fachmann, der das "Fußball-Geschäft" in allen seinen Facetten kennt und der somit dem Verein auf unterschiedlichen Feldern helfen und diesen weiterentwickeln kann", hieß es. Seine Schwerpunkte sollten die Bereiche Sport, Marketing und Kommunikation sein.

Auch der Wirtschaftsprüfer Jochen Leonhardt wurde demnach in das Gremium berufen. "Dem WSV entstehen durch beide keine zusätzlichen Kosten", sagte der Verwaltungsratsvorsitzende Ralf Dasberg laut "Westdeutscher Zeitung" mit Blick auf die Formen der Engagements. Neururer hatte den Job im Vorfeld als "interessante Aufgabe als Sportvorstand bei einem ehemaligen Bundesligisten" bezeichnet, wie das Portal "Sport1" berichtete.

Der 66-Jährige, der unter anderem den FC Schalke 04, Hertha BSC und den 1. FC Köln trainierte, war zuletzt bis August 2019 als Sportlicher Leiter beim Viertligisten SG Wattenscheid 09 tätig. Wuppertal will sich nach eigenen Angaben "professioneller und strukturierter" aufgestellt aufstellen. Zuletzt sei unter anderem die Insolvenz in Eigenverwaltung abgeschlossen und damit Schuldenfreiheit erreicht worden.