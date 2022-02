Wuppertal

46-Jähriger soll Frauen umgebracht haben: Urteil erwartet

21.02.2022, 01:49 Uhr | dpa

Im Prozess gegen einen Mann, der in Haan bei Wuppertal zwei Frauen umgebracht haben soll, wird an diesem Montag (10.00 Uhr) das Urteil erwartet. Zuvor sind am Wuppertaler Landgericht noch die Plädoyers geplant.

Angeklagt ist der Mann wegen zweifachen Totschlags. Laut Anklage hatte er am 23. April vergangenen Jahres in der Wohnung, in der seine ehemalige Lebensgefährtin mit ihrer Mutter lebte, mit einem großen Messer auf beide Frauen eingestochen.

Seine 64 Jahre alte Ex-Freundin starb durch einen Stich ins Herz. Ihre Leiche wies noch fünf weitere Stichwunden auf. Die 84 Jahre alte Mutter erlitt einen Stich in den Bauch, der ihren Darm verletzte und schwere, letztlich tödliche Komplikationen auslöste. Beim Prozessauftakt hatte der polnische Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen.