Trübe Aussichten

Schauer und Gewitter in Essen erwartet

15.08.2019, 11:05 Uhr | dpa, tme

Der Sommer kommt nicht mehr richtig in Fahrt. Essener müssen am Donnerstagnachmittag und am Wochenende mit Schauern und Gewittern rechnen. In Nordrhein-Westfalen soll es sogar Starkregen und stürmische Böen geben.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet für Donnerstagnachmittag Schauer und Gewitter in ganz Nordrhein-Westfalen. Es sei mit Starkregen und örtlich stürmischen Böen in ganz Nordrhein-Westfalen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch in Essen könnte es nass werden, denn für den Nachmittag sind Regenschauer angekündigt.



Mit 21 Grad Höchsttemperatur am Donnerstag wird es in Essen zwar etwas wärmer, aber richtige Sommertemperaturen sind bis zum Ende der Woche nicht drin. Denn in der Nacht zu Freitag sollen es sogar nur 15 Grad werden. Im Verlauf des Freitags könnte sich zwar ab und zu die Sonne blicken lassen, dafür bleibt es aber bei recht milden 22 Grad.







Die Aussichten fürs Wochenende sehen nicht anders aus: Starke Bewölkung mit Temperaturen um 22 Grad am Samstag und sogar nur 21 Grad am Sonntag. Dazu kann es Schauer und Gewitter geben.