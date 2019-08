Betrüger legt genervt auf

83-Jähriger aus Essen lacht "falschen Polizisten" aus

16.08.2019, 17:46 Uhr | AFP

Ein älterer Mensch am Telefon: In Essen ist ein Betrüger bei einem 83-Jährigen abgeblitzt. (Quelle: Sven Ellger/imago images)

Ein 83-jähriger Essener hat einen offenbar "falschen Polizisten" bei dessen betrügerischem Anruf ausgelacht – und damit wohl den geplanten Trickbetrug schon im Ansatz verhindert.

Ein 83-Jähriger aus Essen ist offenbar einem Trickbetrug entgangen. Der Senior aus dem Stadtteil Kettwig wurde am Donnerstagabend von dem Kriminellen kontaktiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann fragte am Telefon zunächst nach dem Wohlergehen des Seniors.

"Dieser musste, der fiesen Masche gewahr, anfangen zu lachen und fragte, was der Unbekannte denn von ihm wolle", berichtete die Polizei. "Dies führte zu einem prompten, brüsken Auflegen durch den Betrüger."







Die Polizei muss sich bundesweit seit geraumer Zeit mit einer Vielzahl von Fällen befassen, bei denen sich Kriminelle am Telefon als Polizeibeamte ausgeben. Sie erklären den Angerufenen beispielsweise, dass bei festgenommenen Einbrechern ein Zettel mit deren Personalien gefunden worden sei.



Dann werden die oft älteren Kontaktierten aufgefordert, ihre Wertgegenstände den vermeintlichen Beamten vorsichtshalber zur sicheren Aufbewahrung zu überlassen.