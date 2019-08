Essen

Spaziergänger von Hundehalter attackiert: Zeugen gesucht

18.08.2019, 11:08 Uhr | dpa

Nach der brutalen Attacke auf einen Spaziergänger in Essen sucht die Polizei weiter nach einem aggressiven Hundehalter und zwei Mittätern. Augenzeugen seien aufgefordert, sich zu dem Vorfall in der Nacht zu Freitag zu melden, sagte eine Sprecherin am Sonntag.

Das 46-Jährige Opfer sei dem Halter und dessen Hund laut Polizei bei seinen nächtlichen Spaziergängen bereits öfter begegnet. Dabei sei das Tier trotz großen Abstandes stets sehr aggressiv gewesen.

In der Tatnacht sei es wieder so gewesen, der Spaziergänger habe diesmal aber zur Sicherheit einen Besenstiel dabeigehabt. Wenig später habe er dann bemerkt, dass er von dem Hundehalter und zwei weiteren Männern verfolgt wurde. Diese hätten ihn dann mit Reizgas besprüht und zugeschlagen, unter anderem mit einem Baseballschläger.

Das Opfer war schwer verletzt mit Prellungen am Kopf und offenen Wunden ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen den Hundehalter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Auch die Suche nach den Mittätern ging weiter. Über den Zustand des schwer verletzten Mannes war laut Polizei zunächst nicht Neues bekannt.