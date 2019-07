Leihe mit Kaufoption?

BVB-Profi kurz vor Wechsel nach Italien

09.07.2019, 18:53 Uhr | dpa

Zur Bundesliga-Saison 2019/2020 haben einige Vereine bereits tief in die Tasche gegriffen. Das sind die Top-Transfers der Bundesligisten. (Quelle: t-online.de)

Die Top-Transfers in der Bundesliga zur Saison 2019/2020

Nach der Transfer-Offensive tummeln sich mehr als 30 Spieler im Profikader von Borussia Dortmund. Bis zum Saisonstart sollen noch einige gehen – wie der Außenverteidiger Jeremy Toljan.



Jeremy Toljan steht vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu Sassuolo Calcio. Der vom Fußball-Bundesligisten für die Vereinssuche freigestellte 24 Jahre alte Außenverteidiger fehlte am Dienstag beim Training und soll sich dem Vernehmen nach bereits beim italienischen Erstligisten aufhalten. Angestrebt ist offenbar ein Leihgeschäft mit Kaufoption.

Auch Schürrle und Kagawa sollen gehen

Toljan war 2017 von der TSG Hoffenheim zu den Dortmundern gewechselt, konnte sich allerdings nicht nachhaltig durchsetzen. Auch für die kommende Saison plant BVB-Trainer Lucien Favre ohne den in der vergangenen Rückrunde an Celtic Glasgow verliehenen und bis 2022 vertraglich gebundenen ehemaligen U21-Nationalspieler.





Wenn die Topstars absagen: Zehn Geheimtipps für Bayern



Erster Auftritt der neuen Saison: Kovac lockt Sané



Neben Toljan wurden auch andere zuletzt verliehene Profis wie André Schürrle (FC Fulham) und Shinji Kagawa (Besiktas Istanbul) für die Suche nach einem neuen Verein freigestellt.



Sportdirektor Michael Zorc strebt eine Verkleinerung des großen Kaders mit weit über 30 Profis an. Er hatte am vergangenen Freitag vor allem für den Abwehrbereich Veränderungen angekündigt. So stehen allein sechs Innenverteidiger unter Vertrag.