Bournemouth-Spieler von Liverpool-Fan beleidigt

Liverpool-Star beleidigt
Fan im Rollstuhl wird aus Stadion entfernt

Von t-online, wan
Aktualisiert am 16.08.2025 - 00:29 UhrLesedauer: 1 Min.
Der Bournemouth-Spieler Antoine Semenyo (Archivbild). Er wurde offenbar rassistisch beleidigt. (Quelle: IMAGO/David Rawcliffe/imago)
Ein Liverpool-Fan ruft einem Bournemouth-Spieler rassistische Äußerungen zu. Das hat Konsequenzen.

Beim Spiel zwischen dem FC Liverpool und Bournemouth in der englischen Premier League hat es eine kurze Unterbrechung gegeben. Grund dafür war offenbar eine rassistische Beleidigung eines Spielers. Laut einem Bericht der "Bild" soll ein Liverpool-Fan in einem Rollstuhl entsprechende Äußerungen gemacht haben.

