Liverpool-Star beleidigt Fan im Rollstuhl wird aus Stadion entfernt

Aktualisiert am 16.08.2025

Der Bournemouth-Spieler Antoine Semenyo (Archivbild). Er wurde offenbar rassistisch beleidigt. (Quelle: IMAGO/David Rawcliffe/imago)

Ein Liverpool-Fan ruft einem Bournemouth-Spieler rassistische Äußerungen zu. Das hat Konsequenzen.

Beim Spiel zwischen dem FC Liverpool und Bournemouth in der englischen Premier League hat es eine kurze Unterbrechung gegeben. Grund dafür war offenbar eine rassistische Beleidigung eines Spielers. Laut einem Bericht der "Bild" soll ein Liverpool-Fan in einem Rollstuhl entsprechende Äußerungen gemacht haben.

Sie waren gegen Antoine Semenyo, Spieler bei Bournemouth, gerichtet. Dieser meldete den Vorfall dem Bericht nach umgehend dem Schiedsrichter. Anthony Taylor, der Unparteiische, beriet sich kurz mit den Kapitänen und den Trainern beider Mannschaften. Nach knapp zwei Minuten wurde die Partie fortgesetzt. Die Premier League kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Der Rollstuhlfahrer wurde nach Angaben der "Bild" noch während des Spiels aus dem Stadion entfernt.