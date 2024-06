Ab jetzt heißt es "Do or die": Deutschland kämpft bei der Heim-EM im Achtelfinale um den Einzug in die nächste Runde. Gegner am Samstag ist Dänemark (ab 21 Uhr im Liveticker von t-online). Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich am Freitag "gut vorbereitet". Für die Partie hat er folgende Aufstellung gewählt: