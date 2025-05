Aktualisiert am 05.05.2025 - 09:57 Uhr

Aktualisiert am 05.05.2025 - 09:57 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Einerseits konnte sich Box-Superstar Saul "Canelo" Alvarez freuen. Seit Sonntagnacht ist er wieder alleiniger Profi-Weltmeister im Supermittelgewicht. Der 34-jährige Mexikaner schlug in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad den Kubaner William Scull. Damit hält er die Gürtel der vier wichtigsten Boxverbände WBA, WBC, WBO und IBF.

Doch zufrieden sein kann "Canelo" nicht. Denn der Kampf war nach Meinung führender Box-Experten eine Enttäuschung. Und das ist noch milde ausgedrückt. "Was zum Teufel macht ihr da?", fragte der einflussreiche Box-Promoter und einstige Weltmeister Oscar De La Hoya entgeistert in einem offenbar spontan aufgenommenen Video bei Instagram. "Ihr solltet den Fans, die viel Geld für ein Ticket bezahlt haben, verdammt noch mal etwas bieten."

De La Hoya: "Nicht wundern, wenn Angsthasen wegrennen"

De La Hoya saß offenbar in seinem Hotelzimmer im Bademantel vor der Kamera und wischte sich den Schlaf aus den Augen. Er habe das dringende Bedürfnis, seinen Frust loszuwerden angesichts dessen, was er da gestern Nacht in Riad gesehen hatte. Besonders groß war sein Unverständnis über Alvarez. "Dann beschwert der sich auch noch, dass der [Scull] die ganze Zeit weggerannt ist. Er hat ihn sich doch selbst ausgesucht. Wenn du gegen einen Hasenfuß kämpfst, musst du dich nicht wundern, dass der wegrennt."