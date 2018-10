Angriff gegen eigenen Vater

Ex-DSDS-Kandidat wegen versuchten Mordes vor Gericht

30.10.2018, 12:36 Uhr | dpa, JSp, t-online.de

Im April erregte Rapper Diego bei DSDS mit irritierendem Verhalten Aufmerksamkeit. Später wurde bekannt: Der Musiker ist psychisch krank. Jetzt muss er sich wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten.

Statt den korrekten Liedtext zu singen, rappt er immer nur: "I wanna fuck you, Bitch". Die Jury hat die Faxen dicke. "Du performst toll, aber dass mit der Rapperei – du singst immer dasselbe, immer immer immer nur dasselbe."

Als Kandidat in der RTL-Fernsehshow "Deutschland sucht den Superstar" sahen Millionen dabei zu, wie Diego vor Dieter Bohlen und Co. performte. Dabei fiel er weniger durch seine musikalischen Künste als vielmehr mit seinen merkwürdigen Geschichten auf. Sein Vater sei Tupac Shakur, er selbst sei entführt worden. Nach Ausstrahlung der Folge wurde dann klar, dass Diego krank ist, seit Jahren in einem betreuten Wohnheim lebt.

Er soll seinen Vater angegriffen haben

Nun steht der 21-jähriger Rapper wegen versuchten Mordes vor Gericht. Der junge Ghanaer soll im vergangenen April in Düsseldorf seinen Vater angegriffen und beinahe umgebracht haben. Er soll ihn zunächst mit einer abgebrochenen Flasche und dann mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben.

Vermutlich nicht schuldfähig

Zu der Zeit war er bereits seit längerer Zeit wegen einer schweren psychischen Erkrankung in Behandlung und dürfte schuldunfähig gewesen sein. Das Landgericht hat für den Fall sechs Verhandlungstage angesetzt. Der Prozess beginnt am heutigen Dienstag. Die Justiz prüft in dem sogenannten Sicherungsverfahren die Unterbringung des Ghanaers in einer geschlossenen Psychiatrie.







Bei DSDS schaffte es Diego bis in den zweiten Auslands-Recall. Weil er sich den Text des Songs nicht merkte und nur ständig die gleiche Zeile lustlos rappte, schmiss ihn Chef-Juror Dieter Bohlen letztendlich raus.