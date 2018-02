Störung bei der Postbank: Konten plötzlich leer

Kunden der Postbank berichteten am Montag von Ausfällen beim Onlineservice der Bank: Kartenzahlungen und Onlineüberweisungen waren nicht möglich, Abfragen zeigten einen Kontostand von Null Euro an.



Unmut am Montag unter Kunden der Postbank. Ab der späten Mittagszeit konnten viele Dienstleistungen nicht mehr genutzt werden. Kunden standen deshalb an Supermarktkassen, ohne zahlen zu können. Auch an Automaten waren keine Transaktionen möglich. Auf der Seite allestoerungen.de fanden sich seit kurz vor 14 Uhr zahlreiche Meldungen von Betroffenen. Auch auf der Facebookseite meldeten sich verärgerte Nutzer.



Viele berichteten, ihnen werde ein Kontostand von 0 Euro angezeigt. Um kurz vor 16 Uhr meldeten Nutzer, dass das Onlinebanking wieder funktioniere. Die Pressetelle der Postbank kündigte auf Anfrage von t-online.de eine Stellungnahme an.