Ist eine große Koalition der richtige Weg für die SPD?

Nur in der Regierung kann die SPD durchatmen

Soll die SPD-Basis einer neuen Großen Koalition zustimmen? Ja, sollte sie.

Nicht, weil Deutschland dringend eine Regierung braucht, obwohl das stimmt. Und auch nicht wegen der Inhalte des Koalitionsvertrags. Sie spielen eine untergeordnete Rolle. Aus zwei Gründen.

Erstens, weil der neue Vertrag ohnehin an Maßstäben gemessen wird, die er nicht erfüllen kann.

Es heißt oft, es fehle ein Vorzeigeprojekt, wie es der Mindestlohn vor vier Jahren war. Dabei war der ein unwahrscheinlicher Erfolg, so sehr widersprach er konservativen Überzeugungen. Es ist tragisch, dass die SPD das nicht hat vermitteln können. Und es ist tragisch, dass der Mindestlohn so auch noch zum Maßstab dessen wurde, was hätte erreicht werden müssen.

Ohne linke Mehrheit gibt es keine linke Politik

Nur ist es so: Wo eine konservative Partei stärkste Kraft ist, ist linke Politik nicht zu machen. Erfolge wie der Mindestlohn kommen nicht in Serie.

Wenn man auf den Vertrag blickt, findet man einige Zumutungen, aber auch mehr soziale Gerechtigkeit, als der Union schmeckt. Inhaltlich ist der Vertrag für die SPD nicht heilbringend, aber in Ordnung. Mehr sind Koalitionsverträge nie. Sie sind kein Gottesgeschenk, sondern Kompromisspapiere.

Das Problem der SPD waren seit Jahren nicht mehr die Inhalte

Zweitens und vor allem sollte die SPD zustimmen, weil ihr Problem nach der Agenda 2010 nie die Inhalte waren.

Das große Problem der SPD war zuletzt, sich von eigenen Fehlern treiben zu lassen. Ihr Problem waren die von Panik getriebenen Bemühungen, sich zu befreien. Ohne Strategie, ohne Luft zu holen, ohne souveräne Ruhe.

Immer waren es die Umstände, die Zwänge, waren es Wählerzorn und die Kritik der anderen, die der Partei neue Entscheidungen diktierten. Am Ende waren alle verzagt.

Die SPD scheiterte daran, zur Autorin ihrer eigenen Geschichte zu werden.

Bei einem Nein wäre die SPD wieder überrumpelt

Die entscheidende Frage muss daher lauten: Wann die SPD größere Chancen, ihre souveräne Entscheidungsfähigkeit zurückzugewinnen? Die Antwort heißt: In einer Koalition.

Bei einem „Nein“ müsste nicht nur der Parteichef gehen, was kein Problem wäre, sondern die gesamte Spitzenriege wäre düpiert, weil sich fast alle Spitzengenossen für die Koalition ausgesprochen haben. Einige würden danach die Partei führen. Es entstünde ein neuer Widerspruch, noch größer als alle bisherigen.

Danach käme es eventuell zu einer Minderheitsregierung, die sie entweder tolerieren müsste, wodurch sie nun doch mit der Union regierte, nur ohne Einfluss. Oder sie müsste zusehen, wie die Union mit FDP und AfD Gesetze verabschiedet.

Oder es käme, wahrscheinlich, bald zu Neuwahlen, die eilig und ohne Strategie vorbereitet würden.

#NoGroko ist ehrenhafter, aber kopfloser Heroismus

Wie würde die SPD für sich werben? Wählt uns, wir haben jetzt gar keine Regierungsoption mehr, mit der wir uns nicht lächerlich machen? Wählt uns, wir behaupten, uns erneuern zu wollen, aber wissen nicht, wann und wie? Wählt uns, weil wir wenigstens bereit sind, ein Zeichen zu setzen? Wählt uns – aus Mitleid?

Es ist ja nicht so, als hätte die NoGroko-Fraktion keine guten Argumente. Es ist aber auch nicht so, als hätte sie einen Plan. Oder wenigstens griffige Ideen für den beschworenen Neuanfang. Das „Nein“ zur großen Koalition ist politischer Heroismus, ehrenhaft, aber auch so tollkühn und kopflos, wie Heroismus es meistens ist.

In die Große Koalition zu gehen, wäre eine Entscheidung, die die Partei nicht als Reaktion auf einen Fehler trifft. Sie wäre Ausdruck anti- heroischer Gelassenheit. Sie brächte Zeit, um durchzuatmen.

Die SPD braucht wieder eine Strategie

Sie hätte vier Jahre, um Teile der Parteispitze darauf vorzubereiten, dass sie gehen müssen; vier Jahre, um neuen Gesichtern Raum zu geben; vier Jahre, um trotz allem sozialdemokratische Politik zu machen; vier Jahre, um eine Strategie zu entwerfen, wie sie in der neuen Parteienlandschaft künftig zu Koalitionsoptionen steht. Vor allem mit welcher, dann aber verlässlichen Aussage, möchte sie in die Wahl 2021 gehen: Schwarz-Rot ja oder nein?

Zugegeben, beide Entscheidung können falsch sein – oder richtig. Aber bessere Chancen auf eine Erholung hat die SPD in der Regierung.