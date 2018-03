SPD holt in Umfrage wieder auf

11.03.2018, 11:21 Uhr | rtr

Die Mehrheit der Deutschen hat laut einer Umfrage positive Erwartungen an die neue große Koalition. Kurz vor der Vereidigung der neuen Regierung legt auch die SPD wieder zu.

Die SPD steigt einer Umfrage zufolge nach der Entscheidung für eine neue große Koalition deutlich in der Wählergunst. Die Partei legte im Vergleich zur Vorwoche um drei Zähler zu und lag bei 19 Prozent. Dies geht aus dem Sonntagstrend hervor, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid für "Bild am Sonntag" erhebt.



AfD verliert Zustimmung

Die Union liegt unverändert bei 33 Prozent. Die AfD verlor dagegen an Zustimmung. Sie kam auf 13 Prozent, das sind zwei Prozentpunkte weniger als vor Wochenfrist. Die Grünen erreichten zwölf Prozent, gefolgt von der Linken mit zehn Prozent (minus ein Punkt) und der FDP mit acht Prozent (ebenfalls minus ein Punkt).

An die neue Bundesregierung haben die Deutschen mehrheitlich positive Erwartungen. Das Ausscheiden von Sigmar Gabriel aus dem Kabinett hält allerdings eine Mehrheit von 51 Prozent der Umfrageteilnehmer für falsch. Die neue Regierung soll am Mittwoch vereidigt werden. Davor steht im Bundestag die Wiederwahl von Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Die SPD stellt sechs Minister in der großen Koalition.