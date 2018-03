Vermummte treten und schlagen Schwangere

28.02.2018, 20:44 Uhr | AFP

Vermummte haben im sächsischen Wurzen eine schwangere Frau aus Eritrea angegriffen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls.

Wie die Polizei in Leipzig am Mittwoch mitteilte, sollen die Männer die 19-Jährige am vergangenen Freitag am Eingang eines Mehrfamilienhauses geschlagen und getreten haben. Die Frau sei verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt worden.

Der Staatsanwaltschaft zufolge übernahm das Staatsschutzdezernat der Polizeidirektion Leipzig die Ermittlungen in dem Fall. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Das Ungeborene trug dem Vernehmen nach keine Schäden davon. Die Ermittler baten Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.