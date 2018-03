Kein Rechtsrock in Themar

Neonazi-Konzert wegen Vögeln verboten

19.03.2018, 21:16 Uhr | dpa

Fahnen der rechten Szene in Themar, Thüringen: Das Landratsamt Hildburghausen hat ein Rechtsrock-Konzert am 8. und 9. Juni in Themar aus Naturschutzgründen verboten. (Quelle: Bodo Schackow/dpa)