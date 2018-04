Vizekanzler in Washington

Scholz schweigt Trump einfach tot

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und US-Vizepräsidenten Mike Pence (r) unterhalten sich: Scholz ist zur Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in die USA gereist. (Quelle: dpa)

Vizekanzler Olaf Scholz muss in Washington eine Lösung im Handelsstreit vorbeireiten. Doch wie will die Bundesregierung mit Donald Trump umgehen?

Kann man Donald Trump einfach totschweigen? Vizekanzler Olaf Scholz versucht es auf seinem Besuch in Washington zumindest.

Bei einer mit Terminen vollgestopften 48-stündigen Visite führt der SPD-Finanzminister nicht nur zahlreiche Gespräche beim Frühjahrstreffen des Internationalen Währungsfonds, sondern er muss sich auch um die Krise im deutsch-amerikanischen Verhältnis kümmern. Dazu trifft Scholz noch bis Freitag mehrere Berater und Minister Donald Trumps, am Donnerstag sprach er im Weißen Haus Vizepräsident Mike Pence und Wirschaftsberater Larry Kudlow.

Und er absolvierte den ersten öffentlichen Auftritt der neuen Bundesregierung in der US-Hauptstadt. Bei der Denkfabrik "German Marshall Fund" sollte er über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen sprechen. Scholz redete über eine Stunde lang und sprach dabei in keinem Augenblick diese zwei Wörter aus: Donald Trump. Den Elefanten im Raum schwieg der Vizekanzler tot.

Was kann Deutschland Trump bieten?

Dabei sind die aktuellen Probleme im deutsch-amerikanischen Verhältnis zweifelsohne in erster Linie mit Trump verknüpft. Trump bemängelt Deutschlands Handelsüberschuss, den er als unfair interpretiert. Der US-Präsident droht damit, die Importzölle auf deutsche Autos zu erhöhen. Er kommt immer wieder darauf zu sprechen, dass Deutschland die Verteidigungsausgaben nicht auf den anvisierten Wert von zwei Prozent des BIP erhöht – was insbesondere Scholz‘ SPD nicht will.

Und dann lauert auch eine entscheidende Deadline: Von Trumps Importzöllen auf Stahl und Aluminium ist die EU nur bis zum 1. Mai ausgenommen und müsste bis dahin eine Verständigung im Handelsstreit erzielen. Was man Trump anbieten könne? Scholz betont bei seinem Auftritt, dass die EU zusammenstehe.

Das Publikum schaut sich fragend an

Doch Scholz weiß, dass er zur Lösung beitragen muss. Bei seiner Washingtoner Rede bleibt er allgemein und vorsichtig. Das Publikum besteht neben Scholz‘ Tross an Mitarbeitern und mitreisenden Journalisten auch aus jenem Teil Washingtons, der sich für deutsch-amerikanische Beziehungen interessiert – und gern etwas konkretere Antworten gehabt hätte.

Als er danach gefragt wurde, welche Strategie die Bundesregierung denn im Umgang mit Trump verfolgen will, brachte Scholz nur äußerste Allgemeinheiten hervor: Man werde weiter miteinander reden, ob das schon eine Strategie sei, wisse er nicht. Alle Optionen müssten auf dem Tisch bleiben. Da schaute sich das Publikum fragend an.

Keine Einzeldeals mit den USA

Nur im abgelesenen Teil seiner Rede wurde die Haltung klarer, auch wenn er weiter jede Erwähnung des T-Wortes verzichtet. Scholz sagte, jeder müsse das Konstrukt der EU respektieren. Wer glaube, es sei besser, einzelne gute bilaterale Beziehungen zu haben, werde sich täuschen. Die USA müssten sich gegenüber der EU als ganzer verhalten. Ein klarer Verweis auf Trump, der bilaterale Deals verhandeln will.



Nach seinem Treffen mit Vizepräsident Pence sagte er schließlich: "Ich glaube, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, eine gute Lösung zu finden." Sein Eindruck habe sich verfestigt, "dass hier in den Vereinigten Staaten verstanden wird, dass in Handelsfragen die Europäische Union als Einheit handelt."

Seit Wochen betont Scholz, dass die Botschaft lauten müsse, dass nur Europa gemeinsam verhandle. Doch Trump hat nun einmal insbesondere mit Deutschland ein Problem. Sämtlichen Fragen danach, was Scholz und die Bundesregierung angesichts dieser Trump'schen Verärgerung tun wollen, wich der Vizekanzler aus.

Die wohlwollende Interpretation könnte lauten: Er will die Aufgabe seiner Chefin überlassen. Angela Merkel reist in einer Woche nach Washington - sie wird sich bei ihrem Termin im Weißen Haus jedenfalls um die Person Donald Trump nicht herumdrücken können.