Erkennen Sie den künftigen Ministerpräsidenten Bayerns?

Markus Söder liebt Verkleidungen: Zur Fastnacht denkt sich der bayerische Finanzminister jedes Jahr ein besonderes Kostüm aus. Diesmal geht er als mächtiger Adliger.

Bayerns künftiger Ministerpräsident ist nicht wiederzuerkennen: Mit zünftigem Bart und in Uniform besucht Markus Söder die Fastnacht im fränkischen Veitshöchheim. Das Kostüm stellt Prinzregent Luitpold von Bayern dar, der über 25 Jahre lang das Königreich Bayern regierte.

Söder in der Maske: Zuvor Söder unter anderem auch als Edmund Stoiber oder "Shrek" aufgetreten. (Quelle: Daniel Karmann/dpa)

"Mir hat der Luitpold immer gefallen", sagte Söder in der Maske in Nürnberg. Er sei volksnah gewesen und habe sich um die Menschen gekümmert. Luitpold hatte von 1886 von 1912 in Bayern regiert – am längsten in der über 100-jährigen Geschichte des Königreichs Bayern. Und dabei war Luitpold als einziger kein König, sondern nur Prinzregent.

Im kommenden Jahr, dann aller Voraussicht nach als Ministerpräsident, wird Söder wohl auf ein aufwendiges Kostüm verzichten. Er will dann – wie Horst Seehofer regelmäßig – auch Smoking und rote Fliege tragen.