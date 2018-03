03.03.2018, 11:38 Uhr | AFP, dpa, jmt

Seehofer geht nach hartem Machtkampf nach Berlin

Anfang der Woche hatte der CSU-Chef noch einmal für Irritationen gesorgt. Sein Einzug ins Bundeskabinett sei hoch wahrscheinlich, aber nicht endgültig sicher, so Seehofer. Nun sieht er alle Hürden beseitigt.

Seehofer strebt Ministeramt an: Nach den zweideutigen Aussagen der vergangenen Wochen hat der CSU-Politiker sein Interesse an einem Amt in der neuen Regierung unterstrichen. (Quelle: dpa)