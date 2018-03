Kataloniens Ex-Präsident

Carles Puigdemont in Deutschland festgenommen

25.03.2018, 13:48 Uhr | dpa, df, mvl

Carles Puigdemont bei einer Veranstaltung in Genf: Der katalanische Ex-Regionalpräsident war nach dem Scheitern des Unabhängigkeitsreferendums aus Spanien geflohen. (Quelle: Salvatore Di Nolfi/Keystone/AP/dpa)

Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont ist am Vormittag bei der Einreise von Dänemark nach Deutschland festgenommen worden. In Spanien droht Puigdemont eine lange Haftstrafe.



Die Festnahme teilte Puigdemonts Anwalt Jaume Alonso-Cuevillas aus Spanien auf Twitter mit. Auch das Landeskriminalamt Kiel bestätigte sie: Die Bundespolizei habe Puigdemont um 11.19 Uhr auf der Bundesautobahn 7 verhaftet, so ein Sprecher. Grundlage für die Festnahme sei ein europäischer Haftbefehl.

1. El president Carles Puigdemont ha estat retingut a Alemanya quan creuava la frontera des de Dinamarca, de camí cap a Bèlgica des de Finlàndia. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) March 25, 2018

Puigdemonts belgischer Anwalt Paul Bekaert hatte dagegen nach eigenen Angaben bis Samstagabend noch keinen neuen internationalen Haftbefehl aus Spanien für seinen Mandanten gesehen. Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte am Freitag Strafverfahren gegen Puigdemont und weitere Regionalpolitiker eröffnet. Ihnen drohen bis zu 25 Jahre Haft.

Bekaert hatte im Gespräch mit der belgischen Nachrichtenagentur "Belga" weiterhin betont: "Die Ausstellung eines neuen europäischen Haftbefehls wäre missbräuchlich und illegal." Der sogenannte Europäische Haftbefehl vereinfacht und beschleunigt die Auslieferung eines Verdächtigen zwischen zwei Mitgliedstaaten der EU. Die Justizbehörden arbeiten dabei direkt zusammen, der diplomatische Weg wie beim traditionellen Auslieferungsverfahren entfällt.

Puigdemont lebt bereits seit Monaten wegen des Konflikts um die katalanische Unabhängigkeit in Belgien im Exil. Nach einer Finnland-Reise war er nach finnischen Angaben am Freitag wieder in Richtung Belgien aufgebrochen.

Autobahn 7 Richtung Dänemark: Auf der Fernverkehrsstraße hat die deutsche Bundespolizei den ehemaligen katalanischen Präsidenten Carles Puigdemont festgenommen. (Quelle: Benjamin Nolte/dpa)



Die spanische Justiz wirft Puigdemont und den anderen Politikern Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Nach dem Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien im Oktober hatte Spanien schon einmal einen europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont beantragt. Noch während in Belgien Anhörungen liefen, zog das Oberste Gericht in Spanien dies aber Anfang Dezember überraschend zurück.

Verwendete Quellen: dpa,rtr