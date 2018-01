Feuerwehr evakuiert Prachtstaße in London

23.01.2018, 09:30 Uhr | dpa, t-online.de

Morgendlicher Alarm im Londoner Zentrum: Auf der Prachtstraße The Strand strömt Gas aus. Die Feuerwehr erklärt den Notfall und evakuiert Hunderte Menschen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben zwei Gebäude im Londoner Ausgehviertel West End evakuiert. Fast 1.500 Menschen mussten einen Nachtclub und ein Hotel verlassen – ein Gasleck machte die Vorsichtsmaßnahme am Morgen notwendig. Einsatzkräfte hätten eine hohe Konzentration von Erdgas in der Luft gemessen.

Nachtschwärmer beschweren sich per Twitter

Zusätzlich sperrte die Polizei die Hauptverkehrsstraße The Strand und den Bahnhof Charing Cross. Nachtschwärmer in der auch bei Touristen beliebten Gegend beschwerten sich im Kurznachrichtendienst Twitter über die Räumungen. Die Polizei rief die Öffentlichkeit auf, die Gegend zu meiden. Im morgendlichen Berufsverkehr droht wegen der Sperrungen ein Verkehrschaos.

Die Ursache des Lecks war zunächst unklar, wie ein Feuerwehrsprecher der britischen Nachrichtenagentur PA sagte. "Der Vorfall dauert derzeit weiter an, Ingenieure sind am Ort des Geschehens und versuchen, das Leck zu isolieren." Weiterhin gebe es eine hohe Konzentration von Gas in der Umgebungsluft. "Wir arbeiten daran, die Situation so schnell wie möglich zu klären."

