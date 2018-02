Unbekannter verbrennt in Stralsund auf offener Straße

04.02.2018, 19:17 Uhr | AFP

Tragödie in Stralsund: Am Sonntagmorgen entdeckte eine Zeugin eine noch brennende Leiche. (Quelle: Patrick Seeger/dpa)

Mitten in Stralsund findet eine Zeugin am Sonntagmorgen eine brennende Leiche. Die eintreffende Polizei kann nur noch den Tod der Person feststellen. Wer sie ist, bleibt zunächst unklar.

In Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Unbekannter auf offener Straße verbrannt. Es handelte sich vermutlich um einen Mann, dessen Identität bislang aber noch nicht zweifelsfrei feststand, wie das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Sonntag mitteilte. Eine Zeugin hatte am Sonntagmorgen die Polizei alarmiert, weil vor einem Parkhaus offenbar ein Mensch liege und brenne. Der Notarzt konnte anschließend nur noch seinen Tod feststellen.

Eine zweifelsfreie Identifizierung des Toten war wegen der starken Verbrennungen nach Polizeiangaben erschwert. Auch die Hintergründe waren zunächst völlig unklar.

Der Fundort wurde weiträumig abgesperrt, Spuren wurden gesichert. Ein Rechtsmediziner und ein Brandursachenermittler wurden in die weiteren Ermittlungen einschaltet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Geschehen machen können.