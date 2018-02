Im Berliner Luxushotel „Mandala“ ist am Mittwochmorgen ein Brand in der Sauna ausgebrochen. Das Feuer griff anschließend auf das Dach des Hotels über, sodass das gesamte Hotel evakuiert werden musste. Die Berliner Feuerwehr ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Ein Twitter-Nutzer war direkt vor Ort und zeigte den Brand in Nahaufnahme:

Heiße Nachbarschaft: Feuer im #Mandala Hotel Berlin am #potsdamerplatz . Inzwischen hat die #Feuerwehr die Sache i Griff. Es geht doch nichts über gute #Rauchmelder und ordentliche Sprinkleranlagen pic.twitter.com/sXAiWVrAQj

Die Berliner Feuerwehr zeigte Videos vom Einsatz vor Ort. Dementsprechend ist der Brand inzwischen unter Kontrolle, die Aufräumarbeiten dauern allerdings noch an.

Der #Brand in einem Hotel am #Potsdamer_Platz ist unter Kontrolle. Die @Berliner_Fw hat 2 C-Rohre und 14 Pressluftatmer eingesetzt. Aufräumarbeiten dauern noch ca. 1 Stunde an.#WirRettenBerlin pic.twitter.com/tijO0hGhmp