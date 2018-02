Karnevalist von Straßenbahn eingeklemmt und getötet

Tragischer Unfall in Brühl

09.02.2018, 11:23 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht: In Brühl ist ein Jugendlicher an Weiberfastnacht tödlich verunglückt. (Quelle: Marcel Kusch/dpa)

Ein tödlicher Unfall hat sich in Brühl bei Köln ereignet. Am Donnerstag geriet ein 18-Jähriger an Weiberfastnacht zwischen zwei Waggons einer Straßenbahn – und wurde überrollt.

Kostümiert und mit einer Gruppe von Freunden hat ein junger Mann Weiberfastnacht nahe Köln gefeiert – und ist dabei tödlich verunglückt. Er geriet gegen 18 Uhr an einer Haltestelle zwischen zwei Waggons einer Straßenbahn, wurde überrollt und starb noch am Unfallort.

Der Fahrer der Straßenbahn bemerkte den 18-jährigen Karnevalisten zwischen den Waggons erst, als er bereits angefahren war. Die anwesenden Freunde des Opfers wurden von Notfallseelsorgern betreut.