Lkw kracht auf Reisebus – zwei Tote

13.02.2018, 12:13 Uhr

Lastwagen krachen in Reisebus: In Hessen sind zwei Menschen bei einem Auffahrunfall ums Leben gekommen. (Quelle: t-online.de)

Schwerer Verkehrsunfall auf der A3 bei Limburg: Ein Lkw ist in ein Stauende gerast und dabei auf einen Reisebus gekracht. Zwei Menschen sterben. Es gibt mehrere Verletzte.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hessen sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei raste ein 40-Tonner am Morgen auf der A3 bei Limburg in ein Stauende und krachte auf das Heck eines Reisebusses. Der Bus wurde auf einen weiteren Lkw geschoben, der wiederum einen dritten Lkw traf.

Nach Polizeiangaben haben der Busfahrer und ein Lkw-Fahrer das Unglück nicht überlebt. Ein weiterer Lkw-Fahrer schwebte demnach in Lebensgefahr. In dem Bus seien zehn Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch der dritte Lastwagenfahrer sei leicht verletzt worden. Die Passagiere des Busses, der im Auftrag von Flixbus unterwegs war, hätten sich retten können. Laut WDR war der Bus auf dem Weg nach Köln.



Zu dem folgenschweren Auffahrunfall kam es zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg-Süd. Die Autobahn wurde in dem Abschnitt komplett gesperrt. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.