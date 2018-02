Aus Schulbus ausgestiegen und angefahren - zwei Mädchen tot

23.02.2018, 22:38 Uhr | dpa

Drama in einem kleinen Ort in Bayern: Als zwei Mädchen (11) aus einem Schulbus stiegen und die Straße überqueren wollten, wurden sie von einem Auto erfasst. Sie starben im Krankenhaus.

Zwei Schülerinnen sind am Freitag in Oberbayern von einem Auto erfasst worden, als sie hinter ihrem Schulbus die Straße überqueren wollten. Die beiden elf Jahre alten Realschülerinnen wurden in Krankenhäuser gebracht und erlagen dort wenig später ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am frühen Abend mitteilte.

Zu dem Unfall kam es, als der Bus in Reischau wieder anfahren wollte und die Mädchen nach Angaben der Polizei hinter dem Fahrzeug auf die Straße traten. Dort wurden sie von dem Auto erfasst, das dem Bus entgegenkam. Dessen 30 Jahre alte Fahrerin erlitt ebenso einen Schock wie ein anderes Schulkind, das unmittelbar Zeuge des Unfalls wurde.