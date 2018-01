Erdbeben im Taunus: Serie nahe Wiesbaden

22.01.2018, 13:54 Uhr

An der Landesgrenze von Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es eine Erdbebenserie. (Quelle: Screenshot Google Maps)

Erdbebenserie im Taunus: Nach mehreren Erdstößen in den vergangenen Tagen gab es am Montag nahe Wiesbaden das bislang stärkste Beben.



Eine Serie kleiner Erdbeben an der Landesgrenze von Hessen und Rheinland-Pfalz hält an. Am Montag wurden von Erdbebendiensten rund 25 Kilometer von Wiesbaden entfernt mehrere kleine Erdbeben registriert, von denen zwei auch spürbar waren. Nach Ansicht eines Experten sind noch weitere Erdstöße zu erwarten.



Um 8.20 Uhr wurde das bislang stärkste Beben in der Serie gemessen. Der Erdbebendienst Südwest gibt einen Wert von 2,6 an. 15 Minuten später wurde ein weiteres Beben gemessen, das nach vorläufigen Angaben einen Wert von 2,3 hatte. Für beide Beben gibt es Berichte von Zeugen, die ein leichtes Grollen gespürt haben. Zuvor und danach gab es mindestens zwei kleinere Beben.



Bereits am 13. Januar war in der Gegend ein sogenannter Erdbebenschwarm von sechs Beben festgestellt worden. Ein Erdstoß der Stärke 2,1 dauerte dabei knapp acht Sekunden. Jens Skapski, Betreiber der Seite erdbebennews.de, geht davon aus, dass nach dem Schwarm am Montag mit Nachbeben zu rechnen ist, die ebenfalls spürbar sein könnten.

In Südhessen nahe Darmstadt begann im Frühjahr 2014 eine Serie von Beben, die mehr als ein Jahr anhielt und 57 spürbare Erdstöße mit sich brachte.

Quellen und weiterführende Informationen:

- Artikel auf erdbebennews.de zur aktuellen Bebenserie

- Übersicht aktueller Beben auf der Seite des Erdbebendienstes Südwest