Saarbrücken: Gewaltausbruch bei "Mallorcaparty" im EWERK

Gewaltausbruch bei "Mallorcaparty" in Saarbrücken

14.01.2018, 11:31 Uhr | dpa

Partygäste tanzen in einer Diskothek: In Saarbrücken kam es jetzt während einer "Mallorcaparty" zu Aufruhr. (Quelle: Patrick Pleul/dpa)

Eine "Mallorcaparty" im "EWERK" in Saarbrücken hat für viele Besucher ein unschönes Ende gefunden. Nach massiven Problemen an der Garderobe kam es zu Rangeleien.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurden die Garderobenmarken falsch zugeordnet, daher konnten die Kleidungsstücke nicht an die rechtmäßigen Besitzer herausgegeben werden. Deshalb entschieden die Veranstalter, die Garderobe zu schließen. Die Rückgabe der Kleidungsstücke an die rund 2500 Gäste sollte erst am nächsten Tag erfolgen.

"Das führte zu Unmut bei den Gästen, viele hatten bei Minusgraden nur ihr T-Shirt", sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Menschen sollen dann versucht haben, sich ihre Jacken selbst wieder zu beschaffen. Dabei kam es den Angaben zufolge zu aggressiven Übergriffen. Die Polizei schirmte die Garderobe ab, ein Beamter wurde bei dem Tumult leicht verletzt. Die Gäste mussten schließlich ohne ihre abgegebenen Sachen in der Kälte nach Hause gehen.





