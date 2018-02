Mann erschießt Anwältin in ihrer Kanzlei

01.02.2018, 17:13 Uhr | dpa, df, rok

Mord in Mecklenburg: In einer Anwaltskanzlei ist eine Frau offenbar erschossen worden, der Täter ist auf der Flucht. (Quelle: t-online.de)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag in Waren an der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern eine Anwältin in ihrer Kanzlei erschossen. Der Täter ist auf der Flucht.

In ihrer Kanzlei in Mecklenburg-Vorpommern ist Donnerstagmittag eine Anwältin erschossen worden. Der Täter war am Donnerstagnachmittag noch auf der Flucht. Nachbarn in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Warener Innenstadt hörten in der Mittagszeit drei Schüsse aus den Räumen der 67 Jahre alten Juristin und alarmierten die Polizei, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg sagte.

Die Schüsse fielen den bisherigen Ermittlungen zufolge zwischen 11.30 und 12.00 Uhr. Die Nachbarn sahen einen Mann fliehen. Nach ihm fahnden aktiv rund 30 Beamte; über der Warener Innenstadt kreiste ein Hubschrauber, an den Ausfallstraßen wurden Fahrzeuge kontrolliert.

Beziehungstat nicht ausgeschlossen

Für die Bevölkerung sah die Polizei keine Gefahr. Es handele sich nicht um einen Amoklauf, sagte eine Sprecherin. Die Ermittler schließen nach dem bisherigen Ermittlungsstand eine Beziehungstat nicht aus.

Oberstaatsanwalt Gerd Zeisler betonte, dass die Ermittlungen noch am Anfang stünden. "Gegenwärtig sind Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg, der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg und Angehörige des Rechtsmedizinischen Instituts Greifswald vor Ort und führen die erforderlichen ersten Ermittlungsmaßnahmen durch", erklärte er.