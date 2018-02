Unbekannte Täter haben in Berlin einen Kabelschacht aufgebrochen und ein Glasfaserkabel mutwillig durchtrennt. Durch die Sachbeschädigung sind aktuell 40.000 Berliner Haushalte von Internetausfall betroffen.

Laut eines Berichts des Tagesspiegels sind aktuell 40.000 Berliner Haushalte ohne Internet, Fernsehen und Telefon. Unbekannte Täter hatten im Berliner Ortsteil Wilmersdorf einen Kabelschacht aufgebrochen und Glasfaserkabel mutwillig durchtrennt, wie eine Vodafone-Sprecherin dem Tagesspiegel mitteilte.

Für rund 40.000 Haushalte im Vodafone-Kabelnetz in Berlin sind aktuell TV, Hörfunk, Internet und Telefon beeinträchtigt, weil Kabelanlagen mutwillig zerstört wurden. Die Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren. Bitte habt noch etwas Geduld. Sorry. — Vodafone Medien (@vodafone_medien) February 18, 2018

Durch die Sachbeschädigung sind laut Vodafone mehrere Zehntausend Kunden in den Stadtteilen Zehlendorf, Steglitz und Wilmersdorf ohne Internet. Neben Vodafone sind anscheinend auch weitere Anbieter von dem Internetausfall betroffen. Nach Angaben von Vodafone sind seit 11:35 Uhr Techniker vor Ort.

Auch Berlin-Schmargendorf ohne Internet

Parallel dazu ist seit Sonntagnacht auch in Berlin-Schmargendorf das Internet ausgefallen. In diesem Fall wollten die Täter nach übereinstimmenden Berichten von B.Z. Berlin und Bild eigentlich in eine Sparkassen-Filiale einbrechen und beschädigten dabei eine Internetleitung. Ob ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung in Wilmersdorf besteht, ist derzeit noch unklar. Die Arbeiten dauern möglicherweise noch bis Montagmittag an.