Polizei überwältigt mit Messer bewaffneten Mann

Auf einem Wochenmarkt in Hamburg hat ein Mann randaliert und sich an einem Käsestand mit einem Brotmesser bewaffnet. Versuche der Polizei den Randalierer zu beruhigen blieben erfolglos.

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in Hamburg einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Spezial-Einsatzkräften gelang es, den Mann zu überwältigen.

Erst griff er Polizisten an, dann verschanzte er sich in einer Bar. Die Polizei hat am Samstagmorgen einen bewaffneten Mann in Hamburg-Altona überwältigen müssen. Wie ein Polizeisprecher sagte, waren zunächst Passanten auf den Mann aufmerksam geworden und hatten die Behörden alarmiert.



Griff der Mann zum Brotmesser?

Als die Polizei anrückte, habe der Mann die Beamten bedroht. Nach Berichten von Augenzeugen soll der Mann zunächst nach einem Schild von einem Käsestand gegriffen haben, mit dem er die Polizisten angriff. Nachdem die Beamten vergeblich versuchten, den Angreifer zu beruhigen, zückte dieser angeblich ein Brotmesser. Daraufhin hätten die Polizisten ihre Waffen gezogen. Sie sollen versucht haben, den Mann mit Reizgas zu stoppen. Dieser sei dann allerdings gewaltsam in eine noch geschlossene Bar eingedrungen, wo er sich verschanzte.

Polizeibeamte am Einsatzort: Eine Spezialeinheit musste den bewaffneten Mann schließlich überwältigen. (Quelle: Nonstop News)



Ein Augenzeuge beschrieb die Situation als skurril. Er habe das Ganze zunächst für eine Kinoprobe gehalten, gefährlich sei der Mann nach seiner Einschätzung nicht gewesen.

Nach Angaben der Polizei drangen Mitglieder einer Spezialeinheit in die Bar ein und nahmen den Mann gegen 10 Uhr vorläufig fest. Über dessen Identität und mögliche Gründe, weshalb er auf offener Straße mit einem gezückten Messer unterwegs war, machte der Sprecher keine Angaben. Insgesamt seien etwa 50 Beamte an der Aktion beteiligt gewesen. Es gab keine Verletzten.