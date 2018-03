Polizei bittet um Hinweise zu Flüchtigem

10.03.2018, 16:45 Uhr | AFP

Nach dem Tod eines 30-Jährigen in Ostwestfalen sucht die Polizei nach einem Verdächtigen. Ein Fahndungsaufruf soll die Polizei auf die Spur des Gesuchten bringen.



Die Polizei in Ostwestfalen sucht nach einem 51 Jahre alten Mann, der einen 30-Jährigen getötet haben soll. Der Verdächtige sei auf der Flucht, teilte die Bielefelder Polizei mit. Seit Samstag fahndet sie mit einem Foto nach dem Verdächtigen. Er sei vermutlich mit einem silbernen Mercedes-Benz Kombi unterwegs. Ein möglicher Aufenthaltsort sei der Polizei bislang nicht bekannt. Die Ermittler warnten davor, den Mann anzusprechen. Wer den 51-Jährigen sehe, solle sofort die Polizei informieren.



Der Tote war am Freitag in einer Scheune in Hille bei Minden gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann aus Stadthagen bei Hannover Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Eine Mordkommission ermittelt. In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen, teilte die Polizei zunächst nicht mit.



Der von der Polizei in NRW gesuchte Jörg Volker Wallberg. (Quelle: Polizei Bielefeld)



Bei dem Gesuchten handelt es sich nach Angaben der Polizei um Jörg Volker Wallberg, einen circa 200 cm großen und 90 kg schweren 51-Jährigen mit kahl rasiertem Kopf. Er sei vermutlich mit seinem Auto, einem silbernen Daimler Benz E-Klasse Kombi mit dem Kennzeichen MI-LA2210 unterwegs.

Beide Männer waren bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Nach dem 30-Jährigen war seit dem vergangenen Sonntag gesucht worden, der 51-Jährige aus Hille wird seit Montag vermisst. Die Polizei kam in ihren Ermittlungen zu dem Ergebnis, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden beider Männer gibt.

Am Freitagnachmittag war das Fahrzeug des 30-Jährigen in einer Scheune in Hille in der Nähe des Wohnorts des 51-Jährigen gefunden worden. Auf dem angrenzenden Gehöft entdeckten die Ermittler schließlich die Leiche des Stadthageners.



Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0521/545-0 entgegen.

Verwendete Quellen: AFP

Fahndungsaufruf der Polizei