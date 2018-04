Bekennerschreiben hinterlassen

Unbekannte entfernen Hakenkreuz von Kirchenglocke

03.04.2018, 11:47 Uhr | dpa

Mit dieser Glocke begannen die Diskussionen: Nach der Entdeckung der Glocke im pfälzischen Herxheim, gerieten auch andere Gemeinden in die Kritik. (Quelle: Uwe Anspach/dpa)

Eine unbekannte Gruppe hat ein Hakenkreuz von einer Kirchenglocke in Niedersachsen entfernt. In einem Bekennerschreiben zitieren die Täter den Sänger Peter Fox.

Unbekannte haben ein Hakenkreuz von einer Kirchenglocke in Schweringen im niedersächsischen Landkreis Kreis Nienburg entfernt. "Das ist so", sagte Pfarrer Jann-Axel Hellwege am Dienstag. Weitere Auskünfte wollte er nicht geben.



Zuvor hatte die Zeitung "Die Harke" berichtet, dass das Symbol auf der aus der Nazi-Zeit stammenden Glocke weggeflext wurde. Auch ein Sprecher der Landeskirche bestätigte den Vorfall. Noch im Verlauf des Tages werde es eine Erklärung der Landeskirche dazu geben. "Die Harke" zeigte das Foto eines Bekennerschreibens mit der Überschrift "Frühjahrsputz 2018".

Die Gemeinde hatte im März entschieden, dass die Glocke wieder läuten sollte. Der übergeordnete Kirchenkreis Nienburg hatte damals Probleme mit dem Schritt, die Gemeinde sei in ihrer Entscheidung aber eigenständig. Nachdem eine öffentliche Diskussion zu der Glocke mit dem eingeprägten 35 mal 35 Zentimeter großen Hakenkreuz aufkam, waren zwei Glocken mit Hakenkreuzen in Niedersachsen einige Monate zuvor außer Betrieb genommen worden. Ausgelöst hatte die Diskussion eine andere Glocke mit Hakenkreuz im pfälzischen Herxheim.