Familiendrama in Hamburg

Mann ersticht Ex-Frau und gemeinsames Kind

12.04.2018, 12:35 Uhr | dpa, ds

In der Hamburger Innenstadt hat ein Mann offenbar seine Ex-Frau und das gemeinsame Kleinkind mit einem Messer attackiert. Das Mädchen starb noch am Tatort, auch die Mutter erlag ihren schweren Verletzungen.

Tödliches Familiendrama am Bahnhof Jungfernstieg in Hamburg: Am Vormittag hat ein 33 Jahre alter Mann offenbar mit einem Messer auf seine Ex-Frau und ihr gemeinsames Kind eingestochen. Das Kind starb an seinen schweren Verletzungen. Die Mutter wurde schwer verletzt. Sie wurde am Tatort reanimiert und in eine Krankenhaus gebracht. Auch sie erlag ihren schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit. Der mutmaßliche Täter wählte anschließend selbst den Notruf und wurde festgenommen.

Ein Polizeisprecher sagte vor Ort: "Der Mann stach gezielt und massiv auf das Kind die Frau ein." Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Zu Geschlecht und Alter des Kindes machte ein Polizeisprecher zunächst keine Angaben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Eine Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Hamburg ermitteln am Tatort. Nach Informationen der "Hamburger Morgenpost" versuchte der mutmaßliche Täter zunächst zu fliehen. Dabei soll er die Tatwaffe entsorgt haben. Die Polizei stellte ihn in unmittelbarer Nähe des U-Bahnhofs. Er hatte zuvor selbst den Notruf gewählt.

Der Bereich um den U-Bahnhof Jungfernstieg wurde weiträumig gesperrt. (Quelle: Bodo Marks/dpa)



Polizeieinsatz sorgt für Verkehrsbehinderung

Aufgrund des Polizeieinsatzes kommt es zu größeren Verkehrsbehinderung, twitterte die Hamburger Polizei.

Die polizeilichen Maßnahmen im Bereich des #Jungfernstieg laufen. Die Mordkommission nimmt die kriminalpolizeilichen Ermittlungen auf.



Auf Grund von Straßensperrungen kommt es zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) April 12, 2018

Der Bereich am Jungfernstieg wurde weiträumig abgesperrt. Die Hamburger S-Bahn meldete, dass der Verkehr zwischen Hauptbahnhof und Altona wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt sei. Nach Angaben der Hochbahn fuhren die U-Bahnen normal. Die S-Bahnlinien S1 und S3 werden umgeleitet.