Sonderzug durchsucht

Gladbach-Fan soll Frau vergewaltigt haben

15.04.2018, 12:07 Uhr

Wurde eine 19-Jährige in einem Fußball-Sonderzug vergewaltigt? Die Polizei durchsuchte den Zug, der Fans von Borussia Mönchengladbach aus München abholte.

In einem Fußball-Sonderzug soll es Samstagnacht zu einer Vergewaltigung gekommen sein. Eine 19 Jahre alte Frau wurde auf der Toilette des Fan-Zuges missbraucht, schreibt die "Bild"-Zeitung. Der Zug war auf dem Rückweg von München, wo der Fußball-Verein Borussia Mönchengladbach am Samstagabend ein Auswärtsspiel absolviert hatte.

Gegen 1 Uhr in der Nacht soll die Frau auf der Zugtoilette vergewaltigt worden sein, berichtet "Bild". Nach der Tat rief sie die Polizei. Der Zug war zu diesem Zeitpunkt in Hessen unterwegs. In Flörsheim, wenige Kilometer von Frankfurt am Main entfernt, holten Polizeibeamte die 19-Jährige aus dem Zug. In Mönchengladbach wurde der Zug durchsucht und die Personalien der Fans aufgenommen.