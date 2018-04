Polizei fahndet nach Täter

Mann in Berliner Park vergewaltigt

16.04.2018, 19:55 Uhr | dpa

Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Berliner Polizei nach einem Mann, der in einem Park einen 40-Jährigen vergewaltigt haben soll. Der Vorfall liegt bereits zwei Monate zurück.

Der Unbekannte sei in der Nacht auf den 24. Februar mit seinem späteren Opfer in der U-Bahn ins Gespräch gekommen, teilte die Polizei mit. In einer Parkanlage in der Nähe des Bahnhofs Lichtenberg habe der Gesuchte den 40-Jährigen dann angegriffen, ihn mehrfach gegen den Kopf getreten und ihn vergewaltigt.

Ein Passant sei auf Hilferufe aufmerksam geworden, woraufhin der Täter geflüchtet sei. Der 40-Jährige erlitt bei dem Übergriff erhebliche Verletzungen.