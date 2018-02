Schussverletzung – Tote in Auto gefunden

11.02.2018, 10:59 Uhr | dpa

Einen grausigen Fund machten Spaziergänger am Samstagabend in Premnitzer Ortsteil Mögelin in Brandenburg. Auf einem Feldweg entdeckten sie am Samstagabend eine nicht ansprechbare Frau mit Schussverletzung in einem abgestellten Fahrzeug. Die sofort alarmierten Rettungskräfte versuchten noch, die Frau wiederzubeleben, was allerdings nicht mehr gelang.

In Brandenburg ist eine tote Frau in einem Auto gefunden worden, sie wies eine Schussverletzung auf. Was genau geschehen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Eine Frau mit einer Schussverletzung ist am Samstagabend von der Polizei leblos in einem Auto in Premnitz (Landkreis Havelland) gefunden worden. Rettungskräfte konnten die Frau nicht mehr wiederbeleben, wie die Polizei mitteilte. Zeugen war demnach der auf einem Feldweg stehende Wagen aufgefallen. Sie alarmierten die Polizei. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Beamte stellten vor Ort Spuren sicher. Man ermittele in alle Richtungen, hieß es von der Polizei.