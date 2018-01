Nato-Jets fangen russische Atombomber ab

Alarm vor der niederländischen Küste: Die Nato identifiziert zwei russische Überschallbomber in ihrem Luftraum. Die Tupolews können mit Atomwaffen bestückt werden.

Kampfflugzeuge der belgischen Luftwaffe haben bei einem Abfangmanöver über der Nordsee zwei russische Überschallbomber identifiziert. Die russischen Flugzeuge vom Typ TU-160 Blackjack seien in einem Gebiet unterwegs gewesen, das zum Überwachungsgebiet der Nato gehöre, teilten die belgischen Luftstreitkräfte mit.



Auch die eigenen Abfangjäger vom Typ F-16 seien bei dem Einsatz mit Überschallgeschwindigkeit geflogen. Nach Angaben des britischen Verteidigungsministerium wurden die russischen Bomber auch von Kampfflugzeugen der britischen Luftwaffe identifiziert.

Today, 2 #F16 @BeAirForce successfully intercepted 2 Russian TU-160 Blackjack bombers above the North Sea, within the Dutch area of responsability of #NATO airspace. Due to supersonic flight, the Belgian #F16 were able to complete their mission, guaranteeing your #Security. pic.twitter.com/M1wkqVCBdH